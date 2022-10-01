Жители Краснодона, которым не смогли помочь в местных больницах, приехали на лечение в Тюмень

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмень прибыл поезд с жителями Краснодона и Краснодонского района, которым окажут квалифицированную медицинскую помощь по трем направлениям: эндопротезирование, кардиохирургия и офтальмология.

- Мы сегодня встречаем первую группу теперь уже российских граждан из Краснодонского района. Эти люди остро нуждаются в срочной медицинском лечении. В рамках соглашения, заключенного между нашими регионами, мы отправили туда группу тюменских врачей. Они отобрали пациентов с самыми тяжелыми заболеваниями для операции в Тюмени. Это не последняя группа пациентов, - уточнила замгубернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Среди краснодонских пациентов только взрослые - 19 человек с сопровождающими. Лечить их будут в Областной клинической больнице № 1 и в Тюменском офтальмологическом диспансере, реабилитация пройдет на базе центра «Градостроитель», а затем краснодонцы вернутся обратно домой.

- Сегодня мы проведем дополнительное обследование. Тюменская медицина обладает всеми возможностями, чтобы оказать профессиональную помощь, - добавила Наталья Логинова, директор регионального департамента здравоохранения.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

На перроне пациентов уже ждал транспорт для развозки. Уставшие, но улыбающиеся пассажиры выходили из вагонов, чтобы сказать слова благодарности.

- Все хорошо, но устали от долгой дороги. Ехали почти три дня. Низкий вам поклон. У нас медицинские технологии не такие высокие как здесь, да и очереди большие. Если честно, я не ожидала, думала, что не попаду в эту группу. Я приехала лечить зрение и сердце, - делится Наталья, одна из пациенток.

Сколько времени проведут краснодонцы в Тюмени, зависит от того, как быстро пройдет реабилитация.