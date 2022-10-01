«Накануне пил водку»: в Тюменской области задержали пьяного тракториста без прав

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В поселке Маслянский Сладковского района задержали пьяного тракториста без прав. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, накануне мужчина пил водку, а утром вместе с зятем, которого посадил в кабину, поехал продавать три тюка сена.

- Показания алкотестера составили 0,80 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в 2014-м году селянина уже задерживали пьяным за рулем мотоцикла, прав на управление которого у него также не было. Согласно закону, мужчину ждет административный арест на срок от 10 до 15 суток.

Отметим, что минувшей ночью сотрудники ГИБДД задержали в Тюменской области 12 водителей, севших пьяными за руль.