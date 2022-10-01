Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 1 октября 2022 года: заболели 794 человека

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. Согласно данным местного оперштаба, за минувшие сутки зафиксировано 794 случая заболевания, 62 из которых приходятся на детей. Всего с начала пандемии заразились 239 560 человек.

На данный момент 3 пациента находятся на ИВЛ (из общего числа заболевших), а 8 838 тюменцев остаются под медицинским наблюдением.

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 1 173 человека, за весь период - 225 446.

Вакцинированы против коронавируса 1 352 283 жителя, полный курс прошли 1 153 955 тюменцев.

В России выявлено 33 186 человек с COVID-19, госпитализировано - 2 644. Всего в стране зарегистрировано 21 018 942 случая. Излечились от коронавируса 52 628 человек, скончались - 103.