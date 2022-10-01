Губернатор Александр Моор поздравил тюменцев «серебряного» возраста с Международным днем пожилых людей

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков «серебряного» возраста с Международным днем пожилых людей.

- Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, ваш подвиг навечно вписан в историю Отечества. Дорогие труженики, представители всех профессий, вы посвятили свой трудовой путь выбранному делу, нашему региону и Родине. Наши любимые отцы и матери, вы воспитали нас в уважении к главным общечеловеческим ценностям. Все, чем гордится сегодня наша страна - это ваша общая заслуга, - говорится в поздравлении.

Губернатор поблагодарил старшее поколение за доблестный труд, неравнодушие и жизнелюбие, за мудрость и огромный вклад в развитие Тюменской области.

- Уважаемые тюменцы! В нашем регионе проживают 320 тысяч граждан «серебряного» возраста. Они принимают активное участие в жизни области, продолжают трудиться, реализуют социально значимые проекты, к ним мы прислушиваемся и на их пример ориентируемся. Призываю каждого жителя и особенно работодателей быть внимательными к представителям старшего поколения, окружить их заботой, приложить все усилия для сохранения памяти об их достижениях, - обратился к землякам Александр Моор.

Также глава региона пожелал всем здоровья, бодрости духа и благополучия.