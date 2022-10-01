Сотрудники тобольских музеев сотрудничают со школами

Фото: Тобольский музей-заповедник, соцсети

Сотрудники Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника ведут большую просветительскую работу со школьниками и их наставниками.

Так, учащимся старших классов школы №13 рассказали истории наместнического правления в Сибири, которое открылось 30 августа 1782 года с большой торжественностью. Ребята узнали о губернской реформе 1775 года, о территории Тобольского наместничества, его правителях и дальнейшем преобразовании наместничества в Тобольскую губернию в 1796 году.

А специалисты Научной библиотеки Тобольского музея-заповедника провели интерактивное занятие для методического объединения учителей истории и обществознания. Речь шла о формировании пула тематик для исследовательских работ школьников, а также о подборе необходимой для этого базы исторических источников.

В итоге 25 педагогов школ города поработали со справочными изданиями из собрания библиотеки. Это книги Императорской России второй половины XIX - начала XX вв., тематические сибирские справочники, материалы переселенческих управлений, документы Первой Всероссийской переписи, «Ежегодники» Тобольского губернского музея (1893-1918) и материалы тобольских периодических изданий.

Музейщики уверены, что полученные педагогами знания помогут им в организации исследовательской работы с воспитанниками.