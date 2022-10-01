В Тюмени назвали имена победителей регионального этапа премии «Студент года»

Фото: Студсовет72 | Студцентр Тюменской области, соцсети

В Тюмени определили победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2022». Это 19 молодых людей с успехами в учебе и заслугами во внеучебной деятельности, которые лучше всего справились с конкурсными испытаниями, и семь студенческих объединений. Теперь они представят область на Всероссийском уровне.

Участники регионального этапа проходили очные испытания на площадке в отеле «DoubleTree by Hilton», организованные Студенческим советом Тюменской области. Они рассказывали о себе, отвечали на вопросы экспертов, решали кейсы по своей номинации и презентовали их решения.

Гран-при регионального этапа премии среди организаций высшего образования получила Лариса Алхимова, среди профессиональных образовательных организаций - Варвара Баева.

В открытых образовательных треках обладателями гран-при стали: «Студент года. Архитекторы» - Максим Эм, «Студент года. Медики» - Абрамова Анастасия, «Студент года. Педагоги» - Мария Дерябина.

Полный список всех победителей регионального этапа Российской национальной премии «Студент года - 2022» можно увидеть в приложении, сообщает «Мой портал».