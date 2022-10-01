В Тюмени разработали виртуальный тренажер для лыжников и биатлонистов

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В Тюмени представили уникальную разработку - VR-шлем, который позволяет лыжникам познакомиться с трассой центра «Жемчужина Сибири», а биатлонисту - отработать навыки стрельбы. Причем во время тренировки спортсмен слышит выстрелы и видит полеты пуль на огневой позиции.

- Мы разрабатывали тренажер для приобщения к занятиям зимними видами спорта и для продолжения тренировочного процесса, - рассказала мастер спорта международного класса по биатлону, координатор и научный консультант проекта «VR-технологии для здоровья и спорта» Анна Халманских. – Если спортсмен, тренирующийся в центре «Жемчужина Сибири», заболеет, он сможет реализовать себя в виртуальной реальности и вспомнить технические навыки прохождения трассы.

Кстати, после надевания очков спортсмен увидит подсказки, каким лыжным ходом нужно проходить определенные участки трассы.

По словам руководителя детского технопарка «Кванториум» Дмитрия Тарасова, работа по созданию тренажера началась с поездки в центр зимних видов спорта и проведения аэросъемки с квадрокоптера. Затем юные разработчики с педагогами оцифровали трассу, учащиеся в студиях промышленного дизайна перерисовывали объекты, а обучающиеся в кружке «VR/AR-квантум» программисты создали виртуальную среду.

Всего разработчики приобрели три беспроводных шлема для виртуальных тренировок и два комплекта оборудования, сообщает «Тюменская область сегодня».