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Общество1 октября 2022 12:15

По случаю Дня пожилого человека тюменцы могут финансово поддержать ветеранов

Открыт официальный благотворительный счет
Денис Михайлов
По случаю Дня пожилого человека тюменцы могут финансово поддержать ветеранов

По случаю Дня пожилого человека тюменцы могут финансово поддержать ветеранов

Фото: Вера Зенина

1 октября отмечается Международный день пожилого человека. И это один из поводов, чтобы финансово поддержать ветеранов. Организации, сообщества и частные лица могут сделать переводы на официальный благотворительный счет «Победа».

Полученные средства распределят между нуждающимися. Они смогут потратить материальную помощь на покупку необходимых вещей, продуктов, бытовой техники и других товаров.

Напоминаем, что в сентябре на заседании специальной комиссии было распределено 160 тыс. рублей для поддержки 11 нуждающихся ветеранов.

Тюменцы могут получить информацию о распределении средств, а также предложить помощь по телефонам: 46-67-46, 29-76-47, 46-23-58, сообщает «Вслух.ру».