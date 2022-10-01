По случаю Дня пожилого человека тюменцы могут финансово поддержать ветеранов Фото: Вера Зенина

1 октября отмечается Международный день пожилого человека. И это один из поводов, чтобы финансово поддержать ветеранов. Организации, сообщества и частные лица могут сделать переводы на официальный благотворительный счет «Победа».

Полученные средства распределят между нуждающимися. Они смогут потратить материальную помощь на покупку необходимых вещей, продуктов, бытовой техники и других товаров.

Напоминаем, что в сентябре на заседании специальной комиссии было распределено 160 тыс. рублей для поддержки 11 нуждающихся ветеранов.

Тюменцы могут получить информацию о распределении средств, а также предложить помощь по телефонам: 46-67-46, 29-76-47, 46-23-58, сообщает «Вслух.ру».