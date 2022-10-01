Тюменцам рассказали, как предотвратить анемию

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Врач-терапевт тюменской городской поликлиники №17 Наталья Шашова рассказала о том, по каким причинам развивается анемия и как можно с ней справиться.

- Анемия - это пониженное содержание гемоглобина (красных клеток крови, которые содержат железо и переносят кислород) в организме человека. Нередко можно встретить не совсем корректное определение того, что анемия - это малокровие. Хотя сам термин именно так переводится с латыни, но если быть точными, то при анемии страдает количество гемоглобина, а не всей крови в целом, - объяснила Наталья.

В норме показатель гемоглобина у женщин составляет 120-140 г/л, а у мужчин - 130-160 г/л. Его уровень зависит от возраста пациента, питания, иммунитета, содержания в организме железа, фолиевой кислоты и витамина В12.

Симптомы анемии - это частая усталость, недомогание и сонливость. Возможно и плохое настроение. Кроме того, иногда у пациентов фиксируются головные боли и головокружение, бледность кожи, низкий аппетит, шум в ушах, холод в конечностях, боль в мышцах, выпадение волос и изменения во вкусе.

- Обычно эту болезнь вызывает какое-либо нарушение в работе организма. Прием препаратов железа может устранить симптомы, но не решит проблему комплексно. К тому же, самостоятельно назначать себе такие лекарства не стоит, они имеют много побочных эффектов, - говорит врач.

Чтобы справиться с анемией, прежде всего нужно регулярно посещать врача. Необходимо своевременно лечить все хронические заболевания и сдавать анализы.

Также можно помочь себе и правильным рационом. Железа много в животном белке, поэтому в пищу нужно употреблять красное мясо, субпродукты и свежие овощи. Полезно пить свежие соки из свеклы, граната, яблок, моркови и тыквы. Пациентам с анемией стоит есть и такие сухофрукты как курага, чернослив и изюм, сообщает «Тюменская область сегодня».