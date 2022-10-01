Оплатить имущественные налоги тюменцы могут несколькими способами Фото: Вера Зенина

Более 725 тысяч жителей Тюменской области получили налоговые имущественные уведомления за 2021 году. Собственникам квартир, гаражей, машин, дач и земельных участков предстоит выплатить 3,2 млрд рублей до 1 декабря 2022 года, сообщает «Вслух.ру».

Самый удобный способ оплаты без комиссии - через «Личный кабинет» на официальном сайте УФНС, который доступен по логину и паролю от Госуслуг. Также есть мобильная версия «Налоги ФЛ», приложение можно скачать через AppStore и GooglePlay.

Гражданам, которые не регистрировались в «Личном кабинете», направлены заказные письма. Если они по какой-то причине не дойдут, получить дубликат можно в любой налоговой инспекции или в МФЦ.

Кроме того, оплатить налоги можно в мобильном приложении банка, используя QR-код, штрих-код или УИН в уведомлении. Процедура займет несколько минут. Также можно совершить платеж через терминал или кассу банка.