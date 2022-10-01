Стоматолог дал тюменцам советы по профилактике онкологии

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Врач-стоматолог-хирург Областной больницы №4 города Ишима Кристина Гуторова все чаще сталкивается в своей практике с серьезными патологиями полости рта у пациентов, в числе которых и злокачественные опухоли.

Например, недавно на прием обратился мужчина из Абатского района, у которого зубы впивались в десну, травмируя слизистую. При осмотре выяснилось, что в месте травмирования у пациента развилось злокачественное новообразование верхней челюсти. Теперь им занимаются врачи-онкологи.

- Чаще всего пациенты даже не догадываются, что у них может быть лейкоплакия - поражение слизистой оболочки, проявляющееся очаговым ороговением, - рассказала стоматолог-хирург. - Они приходят удалить зубы или их корни, а обнаруживаются такие очаги.

Самой молодой пациентке, которая была на приеме с похожей проблемой у доктора Гуторовой, 21 год. Девушка жаловалась на то, что образовалась язва и с августа не проходит, но она пока не болит, просто доставляет дискомфорт. Пациентке убрали острые бугры, которыми она травмирует язык, и записали к онкологу, там, возможно, уже понадобится иссечение пораженной области языка.

- Всем пациентам, которые обращаются на прием, рекомендую проводить своевременную санацию полости рта, удалять разрушенные зубы, лечить кариес. Разрушенные зубы, это не только хронический очаг инфекции в полости рта, но и травма слизистой оболочки, - поясняет Кристина Гуторова. - Острые края разрушенных зубов приводят к хронической механической травме слизистой оболочки полости рта, которая провоцирует появление предраковых и раковых заболеваний.