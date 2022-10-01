Тобольским школьникам помогут определиться с будущей профессией

Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск, соцсети

5 октября в тобольском мультицентре «Моя территория» пройдет первое событие чемпионата по настольной игре «Кадры будущего» среди школьников 7-11 классов. Игра поможет развить надпрофессиональные навыки и узнать о профессиях будущего.

Цель игры - собрать предложенные навыки на игровом поле, чтобы освоить профессию. Для победы необходимо продумать свою стратегию развития и первым освоить наибольшее количество специальностей или все 11 надпрофессиональных навыков. Разобраться с правилами игры ребятам помогут обученные игротехники.

После участия в чемпионате подростки поймут свои предрасположенности и смогут продолжить их развивать.

- Подобные мероприятия знакомят школьников с надпрофессиональными навыками. Игра сможет помочь определиться с делом, которым школьники будут заниматься в будущем, - рассказала руководитель мультицентра «Моя территория» Екатерина Лезнева.

Для участия необходимо заполнить анкету в группе мультицентра, ребята пройдут ряд встреч и пробную игру, чтобы подготовиться к соревнованию, сообщает «Мегатюмень».