Фото: Страусиная ферма "Тюменский страус", соцсети

На тюменской страусиной ферме началась подготовка к зиме. По словам сотрудников, африканские птицы не боятся холодов и спокойно гуляют по снегу до -20 градусов, если нет ветра, но лучше все же не рисковать, чтобы птицы не переохладились.

- Ноги у них почти не чувствительны к заморозкам. Плюс ко всему, у страусов очень плотное оперение, которое удерживает тепло и создает защиту. Поэтому резких перепадов температуры эти экзотические обитатели Сибири не боятся, - делятся сотрудники фермы.

С наступлением холодов страусы преимущественно живут в ангаре, который защищает их от ветра. Однако он не утепленный, температура в нем почти такая же, как на улице.

- Мы добавляем птицам побольше соломы, чтобы ногам и животам было теплее, когда они спят. Кстати, из всех наших животных страусы требуют наименьшего ухода и количества корма. В день пернатые съедают всего 1,5-2 кг дробленого овса или пшена. Для сравнения, лошади едят до 5 кг только зерна в день. В рацион страусов входит и дробленое сено. Иногда мы добавляем в корм порубленную морковь или капусту, - добавляют работники.

В этом году в хозяйстве появилось пополнение: теперь посетителей радуют новая корова и милая ослица Майя. Родился и шетлендский пони по имени Май. Как говорят сотрудники фермы, здесь постоянно появляются новые цыплята, утята и крольчата.