В Тюмени состоится турнир по тхэквондо ВТФ памяти Героя РФ Магомеда Нурбагандова

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Уже сегодня, 1 октября, в Тюмени состоится открытый турнир по тхэквондо ВТФ памяти Героя РФ Магомеда Нурбагандова. Торжественное начало соревнований запланировано на 18:00, а поединки начнутся уже с 10:00.

Соревнования соберут не только любителей зрелищ, но и всех спортсменов, граждан-патриотов и сторонников активного образа жизни - всего около 400 человек из разных регионов страны.

Состязаться спортсмены будут в трех возрастных категориях - от 2010 до 2005 годов рождения и старше. Победители получат медали и дипломы.

Изюминкой спортивных испытаний станет матчевая встреча сборной города Тюмени со сборной России по тхэквондо по системе ТК5 («стенка на стенку»), а также яркие выступления творческих коллективов и биографический фильм про жизнь героя.

Напоминаем, что лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова убили в 2016 году члены незаконного вооруженного формирования под селом Сергокала в Дагестане. Расправу над мужчиной боевики сняли на видео. Перед смертью Магомед обратился к своим товарищам по оружию, сказав: «Работайте, братья».