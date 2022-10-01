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Спорт1 октября 2022 4:11

В Тюмени состоится турнир по тхэквондо ВТФ памяти Героя РФ Магомеда Нурбагандова

На него съедутся около 400 человек из разных регионов страны
Дмитрий Кошелев
Фото представлено КП

Фото представлено КП

Уже сегодня, 1 октября, в Тюмени состоится открытый турнир по тхэквондо ВТФ памяти Героя РФ Магомеда Нурбагандова. Торжественное начало соревнований запланировано на 18:00, а поединки начнутся уже с 10:00.

Соревнования соберут не только любителей зрелищ, но и всех спортсменов, граждан-патриотов и сторонников активного образа жизни - всего около 400 человек из разных регионов страны.

Состязаться спортсмены будут в трех возрастных категориях - от 2010 до 2005 годов рождения и старше. Победители получат медали и дипломы.

Изюминкой спортивных испытаний станет матчевая встреча сборной города Тюмени со сборной России по тхэквондо по системе ТК5 («стенка на стенку»), а также яркие выступления творческих коллективов и биографический фильм про жизнь героя.

Напоминаем, что лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова убили в 2016 году члены незаконного вооруженного формирования под селом Сергокала в Дагестане. Расправу над мужчиной боевики сняли на видео. Перед смертью Магомед обратился к своим товарищам по оружию, сказав: «Работайте, братья».