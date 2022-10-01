На терапевтический форум в Тюмени собираются приехать более двух тысяч участников

Фото: XI Терапевтический форум

С 22 по 24 ноября в Тюмени пройдет XII терапевтический форум «Актуальные вопросы диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний внутренних органов», на который съедутся более двух тысяч участников. Заявки подали аспиранты и ординаторы из вузов России, молодые ученые, врачи и провизоры

В программе - пленарные заседания, совещания, научные симпозиумы и семинары. Эксперты будут обсуждать актуальные вопросы по иммунологии, фармакологии, микробиологии, онкологии, неврологии, психиатрии и других направлений в медицине.

Также участники смогут бесплатно опубликовать основные достижения своей научной практической деятельности в форме тезисов. Для этого необходимо отправить заявку на электронную почту terforum.tyumgmu@yandex.ru, указав в теме письма фамилию и город. В структуре публикации обязательно нужно описать актуальность, цель исследования, материалы и методы, результаты и обсуждение, выводы и список литературы.

Напоминаем, что форум проводится в Тюмени раз в два года. В 2020 году одной из центральных тем стал коронавирус, сообщает «Тюменская линия».