В Тюмени проходит патриотическая акция «Вместе навсегда!» Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В эти минуты в Тюмени на Цветном бульваре проходит патриотическая акция «Вместе навсегда!». В ней участвуют представители национально-культурных автономий, политических партий, гражданские активисты, общественники, неравнодушные тюменцы и гости города.

Акция организована в поддержку специальной военной операции, а также референдумов, прошедших на территориях Донбасса, Херсона и Запорожья. Как отметил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, решение населения о присоединении к России – историческое.

В Тюмени проходит патриотическая акция «Вместе навсегда!» Фото: Алексей КОСЕНЧУК

– Россия – большой и крепкий дом с великой историей. В нем – согревающий очаг, а у жителей – огромная сила духа и душа, открытая для братских народов Донбасса, Херсонщины и Запорожья. Мы, тюменцы, активно восстанавливали разрушенную инфраструктуру Черноморского района Крыма и сегодня помогаем подшефным нам Краснодону и Краснодонскому району Луганской области. Вместе у нас все получится! – сказал Евгений Заболотный.

По предварительным данным, на Цветном бульваре собралось больше 10 тысяч человек. В связи с этим событием отрезок улицы Орджоникидзе на время перекрыли для движения транспорта, и теперь проезжую часть заполнили тюменцы с флагами РФ.

– Так долго ждали этот референдум жители Донбасса. Тюменская общественная палата заключила соглашение с общественной палатой ЛНР, и мы уже сотрудничаем с ней. Мы знали настроение жителей. Объединившись, мы победим. Так было и так будет, – отметил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.