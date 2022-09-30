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Происшествия30 сентября 2022 10:38

В Тюменской области мужчине не хватило денег на выпивку, и он украл чужую газовую плиту

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
В Казанском районе участковый уполномоченный раскрыл кражу из частного дома

В Казанском районе участковый уполномоченный раскрыл кражу из частного дома

Фото: Татьяна Коркина

В Казанском районе Тюменской области к участковому обратилась жительница села Яровское. Женщина рассказала, что с веранды принадлежащего ей временно нежилого дома кто-то украл газовую плиту, посуду, пакеты саморезов, баллоны монтажной пены и моющее средство.

Участковый задержал подозреваемого, им оказался 37-летний житель этого села. Мужчина признался, что в этот день выпивал со знакомыми. В вечернее время ему захотелось продолжить застолье, но деньги закончились. Тогда он решил залезть на чужой участок, зная, что там никто не проживает. Злоумышленник снял окно на веранде, пробрался внутрь и похитил все, что смог унести. Из дома подозреваемый вышел через дверь, которую выбил плечом. Краденные вещи он сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.