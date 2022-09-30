В Тюмени 30 сентября 2022 года коронавирусом заболел еще 831 человек, 1 умер. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 сентября 2022 года увеличилось на 831 человека, 1 умер. Всего с начала пандемии ковид подхватили 238 772 человека.

По состоянию на 30 сентября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 723 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 13,7%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 24 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 55 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 61 225 человек, или на 5,7% больше в сравнении с 29 сентября 2022 года. Выявлено 37 286 новых случаев. Умерли за сутки 106 человек.