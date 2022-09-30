В баре Ишима парень сломал другу нос во время пьяной ссоры. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Ишима поступило сообщение из больницы, что бригада скорой медицинской помощи возле одного из баров города помогла 22-летнему мужчине. Врачи диагностировали у него перелом костей носа.

Участковый узнал, что потерпевший вечером отдыхал в баре со своим другом – 20-летним ишимцем. Они веселились, но потом поругались. Оппоненты решили выйти на улицу, чтобы выяснить отношения, где словесная перепалка переросла в драку.

– Подозреваемый несколько раз ударил по лицу знакомому. Злоумышленник свою вину в содеянном признал, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Дознаватель возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 3 лет. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.