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Здоровье30 сентября 2022 6:56

В Тюмени прооперировали женщину с беременностью в послеоперационном рубце

Сделали это специалисты ОКБ№2
Павел Посевин
В Тюмени прооперировали женщину с беременностью в послеоперационном рубце.

В Тюмени прооперировали женщину с беременностью в послеоперационном рубце.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени прооперировали женщину с беременностью в послеоперационном рубце. Сделали это специалисты ОКБ № 2, куда она изначально обратилась с тянущей болью внизу живота.

Обследование выявило внематочную беременность. Оказалось, что плод прикрепился к оставшемуся после кесарева сечения рубцу, а это очень серьезная патология. Если вовремя не принять меры, можно истечь кровью.

– В таких ситуациях ради спасения женщины порой приходится идти на крайние меры и удалять матку. К счастью, обошлось без радикальных решений. Пациентка не стала долго терпеть боль и своевременно обратилась в больницу, – сообщила акушер-гинеколог экстренной службы медучреждения Ирина Гордеева.

Вместе с гинекологом и реаниматологом в операции участвовал сосудистый хирург. Перед удалением плодного яйца он провёл пациентке эмболизацию маточных артерий, благодаря чему хирургическое лечение прошло с минимальной кровопотерей. Уже через три дня после операции состояние горожанки позволило ей выписаться из стационара на амбулаторное наблюдение.