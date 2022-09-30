В Тюменской области развернуты 100 коек для лечения больных коронавирусом. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области развернуты 100 коек для лечения больных коронавирусом, 11% из них свободны. Об этом сообщает информационный портал правительства региона.

– Подавляющее большинство пациентов с ковидом лечатся амбулаторно или в условиях дневных стационаров. Бригады неотложной помощи работают с 7 до 24 часов. Необходимые лекарственные препараты имеются в достаточном количестве, – проинформировала директор местного департамента здравоохранения Наталья Логинова.

Также стало известно, что вакцинацию и ревакцинацию от COVID-19 проходят в среднем около 8,5 тысячи человек в неделю. Учреждения здравоохранения региона работают в плановом режиме. Проводятся диспансеризация и профилактические осмотры.

Ранее «КП»–Тюмень» писала, что ковидные ограничения в Тюменской области продлили до 1 ноября. Такое решение принято на заседании местного оперативного штаба. За последнюю неделю в регионе на 2% снизилась заболеваемость COVID-19. Взрослые стали болеть чаще (на 6%), дети меньше (на 33,5%). В 90% случаев коронавирус протекает у пациентов в легкой форме.