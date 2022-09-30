В центре Тюмени у мужчины силой отобрали сумку с телефоном. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции обратился местный житель. Потерпевший заявил, что около часа ночи на улице Республики к нему подошел незнакомец, вырвал сумку и убежал.

В сумке находился сотовый телефон. Стоимость похищенного гражданин оценил в 40 тысяч рублей. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его.

– 35-летний ранее судимый житель Пермского края признался в содеянном. Похищенное имущество злоумышленник успел сбыть, а вырученные деньги потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. В настоящий момент мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.