Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 сентября 2022 5:13

Улицу Орджоникидзе в Тюмени перекроют из-за патриотической акции

Мероприятие начинается на Цветном бульваре в 16.00
Сергей Швецов
Улицу Орджоникидзе в Тюмени перекроют из-за патриотической акции.

Улицу Орджоникидзе в Тюмени перекроют из-за патриотической акции.

Фото: c cайта 2ГИС

Улицу Орджоникидзе на участке от улицы Ленина до Герцена в Тюмени перекроют из-за патриотической акции «Вместе навсегда!». Это произойдет с 14.00 и до окончания мероприятия, которое начинается на Цветном бульваре в 16.00, передает пресс-служба местного управления Госавтоинспекции.

– Организатор акции, региональный координационный совет национальных объединений, пригласил принять участие всех желающих поддержать восстановление исторической справедливости – возращение территорий Новороссии, – отметили в информационном центре правительства региона.