Улицу Орджоникидзе в Тюмени перекроют из-за патриотической акции. Фото: c cайта 2ГИС

Улицу Орджоникидзе на участке от улицы Ленина до Герцена в Тюмени перекроют из-за патриотической акции «Вместе навсегда!». Это произойдет с 14.00 и до окончания мероприятия, которое начинается на Цветном бульваре в 16.00, передает пресс-служба местного управления Госавтоинспекции.

– Организатор акции, региональный координационный совет национальных объединений, пригласил принять участие всех желающих поддержать восстановление исторической справедливости – возращение территорий Новороссии, – отметили в информационном центре правительства региона.