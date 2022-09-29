На улице Авторемонтной в Тюмени возведут надземный переход за 204 млн рублей. Фото: c cайта 2ГИС

На улице Авторемонтной в Тюмени возведут надземный пешеходный переход. На его установку выделят 204 миллиона рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что надземный пешеходный переход состоит из двух входных павильонов с подсобными помещениями, лестничными спусками, лифтовыми установками и надземной части перехода – пролетного строения.

Его установкой займется компания «Промтех-Сибирь». Эта организация предложила наименьшую цену. Работы должны завершиться до 30 ноября 2023 года. Строительство ведется на участке от улицы Ямской до улицы Мельникайте в рамках проекта реконструкции дороги «Обход Тюмени».