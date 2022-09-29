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Общество29 сентября 2022 16:35

В Тюмени оштрафовали таксиста, везшего пассажиров в багажнике

Мужчина поддался уговорам заказчика
Павел Посевин
В Тюмени оштрафовали таксиста, везшего пассажиров в багажнике.

В Тюмени оштрафовали таксиста, везшего пассажиров в багажнике.

Фото: Скриншот с видео

В Тюмени оштрафовали таксиста, везшего пассажиров в багажнике. Мужчина поддался уговорам заказчика: изначально он не хотел перевозить клиентов таким способом, но, по-видимому, посчитал, что «проскочит».

– В салоне автомобиля находился банкомат, который мужчины хотели сдать в металлолом. Поскольку им не хватило места в салоне, они попросили водителя отвезти их в багажнике, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В итоге водителя оштрафовали на тысячу рублей. Кроме того, он не получил деньги, которые ему должны были достаться после исполнения заказа.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюмени арестовали 52-летнего таксиста Сафаила Бабаева, который занимался частным извозом. Его обвиняют в разбое: пассажир вышел из его автомобиля уже без драгоценностей.

Инцидент произошел 29 мая 2022 года. В этот день Бабаев ехал по улице Мельникайте. Он заметил прохожего и предложил подвезти до дома. Тот согласился, а когда сел, стал выпивать алкоголь.