Выходящему из подъезда тюменцу на голову приземлился магнитный замок. Фото - Михаил Кауртаев.

Выходящему из подъезда тюменцу на голову приземлился магнитный замок. Весит такая штуковина, по словам горожанина, около восьми килограммов.

«Вчера при выходе из второго подъезда дома № 27 по улице Николая Семенова в голову по касательной прилетел булыжник в виде магнитного замка килограммов на 8, а с моей головы на руку ребенку. Все живы, но синяки и шишки приличные остались. Предаю огласке данную историю, чтобы управляющая компания хотя бы немного повысила уровень ответственности. По состоянию видно, что он не первый день на соплях болтается, а со мной были дети 6 лет и 1,5 года. Если бы они первые выходили, а не я... Диспетчеру сообщил, но вряд ли должностные лица прочувствуют свою ответственность за это», – рассказал свою историю житель областного центра в социальных сетях.

К слову, особенного сочувствия почти никто из горожан-комментаторов к нему не проявил, мол, взял бы да сам давно прикрепил этот самый магнит отверткой. Однако есть и те, кто заявил о том, что такими делали как раз должна заниматься УК: «Как определить, плохо закреплен или нет? Ждать, пока на голову упадет? Не лучше ли тогда сразу надежно закрепить, а не осуждать людей за то, что они не могут выполнить чужую работу».

А еще одна горожанка рассказала, что с ней уже происходил подобный случай: «Повезло, что в шапке была и пролетел по касательной. Знаете, в чем причина? – объясняет женщина. – Есть умники, которые дверь открывают без ключа, силой. От этого магнит болтаться начинает».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени 45-летнему мужчине на голову упал кирпич во время ремонта его частного дома. Несчастный случай произошел на глазах у прохожих, один из них тут же пришел на помощь несчастному.

– Он позвонил в скорую, быстро и чётко ответил на все вопросы диспетчера: куда ехать, как была получена травма, про состояние пострадавшего. Отметил, что у мужчины рассечённая рана на голове с сильным кровотечением, сознание не терял, – сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.