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Происшествия29 сентября 2022 11:40

Выходящему из подъезда тюменцу на голову приземлился магнитный замок

Весит такая штуковина, по словам горожанина, около восьми килограммов
Вадим Бегун
Вадим Бегун
Выходящему из подъезда тюменцу на голову приземлился магнитный замок. Фото - Михаил Кауртаев.

Выходящему из подъезда тюменцу на голову приземлился магнитный замок. Фото - Михаил Кауртаев.

Выходящему из подъезда тюменцу на голову приземлился магнитный замок. Весит такая штуковина, по словам горожанина, около восьми килограммов.

«Вчера при выходе из второго подъезда дома № 27 по улице Николая Семенова в голову по касательной прилетел булыжник в виде магнитного замка килограммов на 8, а с моей головы на руку ребенку. Все живы, но синяки и шишки приличные остались. Предаю огласке данную историю, чтобы управляющая компания хотя бы немного повысила уровень ответственности. По состоянию видно, что он не первый день на соплях болтается, а со мной были дети 6 лет и 1,5 года. Если бы они первые выходили, а не я... Диспетчеру сообщил, но вряд ли должностные лица прочувствуют свою ответственность за это», – рассказал свою историю житель областного центра в социальных сетях.

К слову, особенного сочувствия почти никто из горожан-комментаторов к нему не проявил, мол, взял бы да сам давно прикрепил этот самый магнит отверткой. Однако есть и те, кто заявил о том, что такими делали как раз должна заниматься УК: «Как определить, плохо закреплен или нет? Ждать, пока на голову упадет? Не лучше ли тогда сразу надежно закрепить, а не осуждать людей за то, что они не могут выполнить чужую работу».

А еще одна горожанка рассказала, что с ней уже происходил подобный случай: «Повезло, что в шапке была и пролетел по касательной. Знаете, в чем причина? – объясняет женщина. – Есть умники, которые дверь открывают без ключа, силой. От этого магнит болтаться начинает».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени 45-летнему мужчине на голову упал кирпич во время ремонта его частного дома. Несчастный случай произошел на глазах у прохожих, один из них тут же пришел на помощь несчастному.

– Он позвонил в скорую, быстро и чётко ответил на все вопросы диспетчера: куда ехать, как была получена травма, про состояние пострадавшего. Отметил, что у мужчины рассечённая рана на голове с сильным кровотечением, сознание не терял, – сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.