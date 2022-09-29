Из канализации в Тюмени достали штыковую лопату. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

Из канализации в Тюмени достали штыковую лопату. Кто и зачем выкинул туда инвентарь, не известно.

– Бригады каждый день устраняют по 8 – 12 засоров на сетях водоотведения. Чаще всего оттуда достают тряпки и влажные салфетки. Но бывают и другие находки: самовар, противогаз, лестница. А недавно коллекция пополнилась штыковой лопатой, – рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Роман Габрильян.

С начала года с помощью специальной каналопромывочной техники прочищено 140 километров труб. Заиленность сетей местами достигала 80 – 90 процентов. На стенках коллекторов нарастают отложения из жира, которые склеивают и собирают другой нерастворимый мусор, препятствуя нормальному прохождению стоков.

Жителей предупреждают, что в систему водоотведения нельзя сбрасывать жир, остатки пищи и строительных смесей, наполнители туалетов для животных, тряпки, салфетки из нетканых материалов и прочий нерастворимый мусор.