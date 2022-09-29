Эксперт: в тюменской школе №30 создали инновационный проект мирового уровня.
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В тюменской школе № 30 создали инновационный проект мирового уровня. С таким заявлением выступил аналитик консалтинговой компании GSA и колумнист Forbes из Брянской области Юрий Лобунов на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».
Ранее стало известно, что проект освещения образовательного учреждения с применением системы управления AWADA стал лауреатом евразийской премии «Золотой фотон». Недавно в классах появились датчики для экономии энергии.
Так, аналитика показаний энергоэффективности за четвертую четверть продемонстрировала следующие результаты: холлы, фойе, рекреации – 68%, лестничные марши – 78%, классы – 69%.
– Чтобы получить высокую оценку от профессионалов, чьи имена известны далеко за пределами России, нужно создать нечто действительно инновационное, причем по мировым меркам, – отметил Лобунов.