Эксперт: в тюменской школе №30 создали инновационный проект мирового уровня. Фото: c cайта 2ГИС

В тюменской школе № 30 создали инновационный проект мирового уровня. С таким заявлением выступил аналитик консалтинговой компании GSA и колумнист Forbes из Брянской области Юрий Лобунов на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Ранее стало известно, что проект освещения образовательного учреждения с применением системы управления AWADA стал лауреатом евразийской премии «Золотой фотон». Недавно в классах появились датчики для экономии энергии.

Так, аналитика показаний энергоэффективности за четвертую четверть продемонстрировала следующие результаты: холлы, фойе, рекреации – 68%, лестничные марши – 78%, классы – 69%.

– Чтобы получить высокую оценку от профессионалов, чьи имена известны далеко за пределами России, нужно создать нечто действительно инновационное, причем по мировым меркам, – отметил Лобунов.