В Тобольске мужчина избил коллегу и убежал. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Тобольска позвонил медик и сообщил, что в больницу привезли 46-летнего мужчину. У него зафиксированы перелом ребра и множественные ссадины.

Сотрудники полиции установили, что потерпевший распивал алкоголь с коллегами по работе. С одним из них у него на почве личных неприязненных отношений завязался конфликт. Мужчина начал избивать пострадавшего руками и ногами по различным частям тела, после чего убежал.

– Полицейские задержали ранее судимого 47-летнего подозреваемого и доставили в отдел полиции. Мужчина свою вину признал, ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.