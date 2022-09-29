В Тюмени раздадут открытки для пожилых людей. Фото - Департамент соцразвития Тюменской области.

В Тюмени раздадут открытки для пожилых людей. В них можно написать слова благодарности своим бабушкам и дедушкам.

Ежегодная акция «Поздравительная открытка» состоится 29 и 30 сентября. Она будет проходить на территории торговых центров «Галерея Вояж», «Премьер», «Зеленый берег», «Сити Молл», «Тюменский» (29 сентября с 13.00 до 16.00, 30 сентября с 15.00 до 18.00).

– Волонтеры раздадут праздничные открытки, которые можно будет подарить своим близким людям старшего поколения, – отметили в пресс-службе департамента по социальному развитию региона.

Подобная акция, по словам организаторов, также пройдет в Тобольске и Ишиме. Всего волонтеры намерены раздать порядка 30 тысяч открыток.