В Тюмени для 14 человек отменили мобилизацию после обращений общественников

В Тюмени вернули домой мобилизованного мужчину, который воспитывает двух детей-инвалидов. Фото - "Народный фронт" в ВК.

В Тюмени вернули домой мобилизованного мужчину, который воспитывает двух детей-инвалидов. Этого добились представители Народного фронта, которые развернули центр содействия призванным на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации.

– Удалось добиться отмены мобилизации и предоставления отсрочки для 14 обратившихся. Среди них многодетный отец, воспитывающий троих детей, двое из которых с инвалидностью, – рассказали на информационном портале правительства региона.

К слову, на столах общественников лежало порядка 700 обращений от тюменцев. На данный час удалось проконсультировать более половины обратившихся по вопросам, связанным с призывом.

Представители Народного фронта сегодня, 29 сентября, в 15.30 встретят и доставят домой более 10 жителей региона, которых призвали и отправили на учения ошибочно.