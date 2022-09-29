В Тюмени водитель сбил женщину, не увидев ее из-за снегопада. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Пермякова в Тюмени водитель на «Ягуаре» сбил 49-летнюю женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 29 сентября.

– Водитель заявил, что был сильный снег, он выезжал со двора и смотрел налево, а горожанка шла справа, и он поздно ее заметил, – рассказали обстоятельства ДТП в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

ГИБДД рекомендует водителям в период межсезонья быть особенно внимательными, подъезжая к пешеходным переходам.