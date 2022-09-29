Жители Тюмени примут участие во Всемирном дне ходьбы в экопарке. Фото: Вадим Бегун

Порядка 400 любителей активного образа жизни из Тюмени примут участие во Всемирном дне ходьбы в экопарке «Затюменский». Спортивное мероприятие состоится в воскресенье, 2 октября.

По информации организаторов, первые соревнования (по скандинавской ходьбе на время на дистанцию 5 километров) стартуют в 10.00. Спустя полчаса начнется массовый скандинавский и пеший ход (тут время учитывать не будут).

В 11.00 все желающие приступят к преодолению 2,5 километра скандинавским ходом и пешим шагом. Финиш – в 11.50, в 12.00 – церемония награждения. Победителям и призерам соревнований вручат медали и дипломы, других участников наградят памятными дипломами участника.

Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по телефону 8 (3452) 28-33-51. К соревнованиям в массовом заходе допускаются все граждане, вне зависимости от возраста и уровня физической и спортивной подготовки. А вот у участников младше 17 лет должно быть медицинское разрешение.