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Общество29 сентября 2022 5:23

В Тюмени одну из соцвыплат увеличили до 200 тысяч рублей

Об этом сообщили в городской администрации
Сергей Швецов
В Тюмени одну из соцвыплат увеличили до 200 тысяч рублей.

В Тюмени одну из соцвыплат увеличили до 200 тысяч рублей.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени одну из соцвыплат увеличили до 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

– Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам предоставляются социальные выплаты на ремонт жилых помещений, в которых они проживают. С 26 сентября 2022 года такая выплата выросла до 200 тысяч рублей, – рассказали в ведомстве.

Консультацию по вопросам предоставления выплаты можно получить в департаменте городского хозяйства по телефону (3452) 64-62-45.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области с 1 мая 2022 года будет производить новые ежемесячные выплаты семьям с детьми. Как сообщили в региональном департаменте информатизации, выплаты можно получить через МФЦ и через единый портал госуслуг (ЕПГУ).

При оформлении выплат жителям Тюмени не надо предъявлять никаких дополнительных документов: все они находятся в распоряжении предоставляющих услугу органов.