В Тюмени создали тренажер для биатлонистов с VR-технологией. Фото: Елизавета Вильямова.

В Тюмени создали тренажер для биатлонистов с VR-технологией. Презентация прошла в технопарке «Кванториум» Дворца творчества и спорта «Пионер».

– Тренажер призван приобщить молодежь к лыжному спорту и здоровому образу жизни, а также помочь спортсменам с подготовкой к соревнованиям, – отметила научный консультант проекта и мастер спорта по биатлону Анна Халманских.

Разработчики с помощью современных технологий перенесли лыжную трассу из центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в виртуальную реальность, включили в тренажер тренировки по стрельбе. Сейчас можно стрелять только с помощью контроллеров, но проект еще будут дорабатывать, в будущем будет возможность использовать макет винтовки для биатлона, передает «Мегатюмень».