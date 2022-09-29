Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт29 сентября 2022 5:15

В Тюмени создали тренажер для биатлонистов с VR-технологией

Презентация прошла в технопарке «Кванториум» Дворца творчества и спорта «Пионер»
Станислав Дейнеко
В Тюмени создали тренажер для биатлонистов с VR-технологией. Фото: Елизавета Вильямова.

В Тюмени создали тренажер для биатлонистов с VR-технологией. Фото: Елизавета Вильямова.

В Тюмени создали тренажер для биатлонистов с VR-технологией. Презентация прошла в технопарке «Кванториум» Дворца творчества и спорта «Пионер».

– Тренажер призван приобщить молодежь к лыжному спорту и здоровому образу жизни, а также помочь спортсменам с подготовкой к соревнованиям, – отметила научный консультант проекта и мастер спорта по биатлону Анна Халманских.

Разработчики с помощью современных технологий перенесли лыжную трассу из центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в виртуальную реальность, включили в тренажер тренировки по стрельбе. Сейчас можно стрелять только с помощью контроллеров, но проект еще будут дорабатывать, в будущем будет возможность использовать макет винтовки для биатлона, передает «Мегатюмень».