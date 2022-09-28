Подарите собаке свободу: ситихаусы со своим двором

Ситихаусы – это возможность жить в современном жилом районе многоквартирной застройки, но при этом пользоваться привилегиями частного дома или таунхауса с отдельным входом.

Если у вас большая собака, то жить в стандартной квартире с четверолапым другом – настоящее испытание и для хозяина, и для соседей, и для самого питомца.

Большая площадь для свободы движения, отдельный вход и спокойствие соседей – если этих аргументов достаточно, то советуем присмотреться к ситихаусам.

Ситихаус – это двухэтажная квартира с отдельным входом и собственной террасой. Она расположена на первых двух этажах жилого дома. Вы попадаете домой через персональный вход – никаких общих подъездов, лифтов и соседей. В своем тамбуре можно оставить велосипед, коляску, самокат или организовать лапомойку для собаки. Выйти в закрытый двор можно также прямо из своей квартиры.

Квартиры такого формата предлагает федеральный застройщик «Страна Девелопмент». Сегодня ситихаусы можно купить в одном из самых популярных комплексов девелопера «Звёздный». Он расположен рядом с большим ТРЦ Тюменской области «Сити Молл» и в перспективе будет соединен с ним теплым надземным переходом.

Площадь квартир – от 111,6 до 120,7 кв. м. В подарок к каждой идет паркинг. Дом «Уран», в котором можно приобрести ситихаус, будет сдан раньше срока. Ключи новоселы получат уже в этом году.

Кому еще подойдут ситихаусы?

Семьям с детьми. Из квартиры можно выйти прямо в закрытый двор с детской площадкой, пойти в садик или в школу недалеко от дома и не тратить много времени на дорогу до кружков и секций.

Самозанятым и предпринимателям. Здесь точно хватит места для рабочего кабинета, а на первом этаже можно обустроить творческое пространство, ателье, салон, студию для мастер-классов.

Хотите поподробнее узнать об этом ЖК или выбрать квартиру в других проектах – «Сердце Сибири», «Домашний», «Колумб» – вся подробная информация на сайте strana.com.