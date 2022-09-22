В Тюмени появилась деревня ездовых собак. Фото: Предоставлено "КП"

Если история Балто известна вам с детства, а «Того» занимает первые строчки в личном кинорейтинге, то открывшаяся на днях деревня ездовых собак – место, которое стоит посетить как можно скорее.

Деревня ездовых собак – новая локация для гостей загородной базы отдыха «Кулига-Парк». Именно здесь, на одном из удаленных участков леса, расположилось поселение с семнадцатью пушистыми жителями – маламутами, сибирскими хаски и гренландскими ездовыми. Их хозяева – Александр и Мария – профессиональные заводчики, для которых ездовые собаки – не просто увлечение, а целая жизнь.

А кто, как не люди с богатым опытом воспитания ездовых собак, может знать об этих удивительных животных так много интересного? Александр с большим удовольствием встречает гостей и в ходе экскурсии, на которую можно записаться в любое время, раскрывает интересные факты из истории. Например, как все те же Того, Балто и десятки их собратьев спасали Ном от дифтерии, как эти выносливые трудяги тягали повозки с золотом на Аляске или помогали совершать великие географические открытия.

Во время экскурсии гостям продемонстрируют, как собак запрягают в нарты, расскажут о невероятных способностях ездовых питомцев и, конечно же, разрешат пообщаться с обитателями деревни. Среди них есть и настоящие спортсмены – Чегевара, участвовавший в Кубке России на Русском Севере в 2020 году, а также Багира, Дафна, Ялта и Линда, с которыми Мария не раз завоевывала награды в различных соревнованиях.

Для обожателей собак это место обязательно к посещению, ну а тем, кто до этого не испытывал особой любви к хвостатым, советуем побывать здесь хотя бы раз. Правда, не обещаем, что после такого вам не захочется вернуться, чтобы вновь почувствовать тепло этих преданных людям сердец.

Напомним, деревня ездовых собак открыта для посещения гостей базы отдыха «Кулига-Парк». Экскурсии проводятся со среды по воскресенье с 13.00 до 17.00, обязательна предварительная запись по тел.: 562-080, 8-932-472-48-82. Стоимость – 250 руб./чел.