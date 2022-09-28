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Общество28 сентября 2022 12:30

На одном из участков Тюмени изменят скоростной режим

Об этом сообщает Главное управление строительства региона
Дмитрий Кошелев
На одном из участков Тюмени изменят скоростной режим. Фото - ГУС ТО.

На одном из участков Тюмени изменят скоростной режим. Фото - ГУС ТО.

На Московском и Червишевском трактах на подъезде к Тюмени и на объездной дороге установят дорожные знаки «Начало населенного пункта». В южной части обхода города от Московского тракта до ТЭЦ-2 будет зона населённого пункта.

Комиссия по безопасности дорожного движения проанализировала статистику аварий и пришла к выводу, что участок от Московского тракта до ТЭЦ-2 считается опасным.

Именно его решили включить в зону населенного пункта и выставить соответствующие знаки, – отметил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

Установку знаков завершат уже сегодня, сейчас подрядчик работает над этим. Работа камер, которые следят за скоростным режимом, будет перенастроена. Водителей просят обращать внимание на знаки и соблюдать правила дорожного движения.