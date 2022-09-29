Автобусы маршрута № 36 в Тюмени не будут ездить через Салаирский тракт

Тюменский маршрут №36 не будет ездить через Салаирский тракт. Фото: Архив "КП"

Тюменский маршрут № 36, по которому автобусы ходят от Центрального рынка до садового общества «Лаванда», не будет проходить через Салаирский тракт. Об этом сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Дело в том, что автобусы этого маршрута возвращаются к основной своей схеме движения – через район «Березняковский». Это произойдет уже с завтрашнего дня, 29 сентября. Производственные работы на участке от СНТ «Автомобилист» до района СНТ «Ландыш», из-за которых, собственно, и пришлось перестроить маршрут, завершились.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-07-22.