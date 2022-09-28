В Тюменской области стало меньше безработных. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области стало меньше безработных. Об этом сообщил директор областного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров.

По его словам, безработица снижается с августа 2022 года и по настоящее время. Также стало известно, что сейчас всего безработных в регионе 3 632 человека (0,5% – это ниже среднероссийских показателей). Кроме того, снижается и коэффициент напряженности на рынке труда (0,26 человека на 1 вакансию).

– Меры для снижения напряженности на рынке труда: организация общественных работ и временное трудоустройство граждан под риском увольнения, а также частичная компенсация затрат по зарплате работодателям, трудоустраивающим молодежь в возрасте до 30 лет, граждан, прибывших из Украины, ДНР и ЛНР, а также людей, уволенных из-за сокращения или ликвидации организации, – отметил Сидоров.