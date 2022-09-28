Военком Тюменской области ответил на главные вопросы о частичной мобилизации. Фото: Скриншот с видео

Военком Тюменской области ответил на главные вопросы о частичной мобилизации. Алексей Куличков заявил, что находиться на воинском учете – это обязанность каждого гражданина. Кроме того, надо сообщать свои персональные данные и сведения об их изменении.

– Если вам пришла повестка, нужно идти в комиссариат, чтобы выяснить все обстоятельства. Там вы уточните состав семьи, доложите информацию о своем здоровье, – сообщил Куличков.

Он отметил, что основными критериями, по которым человек не подлежит частичной мобилизации, являются семейное положение (если уточнить – то наличие детей) и состояние здоровья.

– Если гражданин приобрел билеты по туристической путевке, он должен обратиться в военный комиссариат по месту жительства, написать заявление. На основании рапорта военного комиссара военный комиссариат региона выдает справку установленного образца, – сообщил военком.