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Общество28 сентября 2022 10:39

Военком Тюменской области ответил на главные вопросы о частичной мобилизации

Алексей Куличков заявил, что находиться на воинском учете – это обязанность каждого гражданина
Дмитрий Кошелев
Военком Тюменской области ответил на главные вопросы о частичной мобилизации.

Военком Тюменской области ответил на главные вопросы о частичной мобилизации.

Фото: Скриншот с видео

Военком Тюменской области ответил на главные вопросы о частичной мобилизации. Алексей Куличков заявил, что находиться на воинском учете – это обязанность каждого гражданина. Кроме того, надо сообщать свои персональные данные и сведения об их изменении.

– Если вам пришла повестка, нужно идти в комиссариат, чтобы выяснить все обстоятельства. Там вы уточните состав семьи, доложите информацию о своем здоровье, – сообщил Куличков.

Он отметил, что основными критериями, по которым человек не подлежит частичной мобилизации, являются семейное положение (если уточнить – то наличие детей) и состояние здоровья.

– Если гражданин приобрел билеты по туристической путевке, он должен обратиться в военный комиссариат по месту жительства, написать заявление. На основании рапорта военного комиссара военный комиссариат региона выдает справку установленного образца, – сообщил военком.