Василий Ренцанов назначен замначальника управления ГИБДД по Тюменской области. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Василий Ренцанов назначен замначальника управления ГИБДД по Тюменской области. О том, что приказ подписан начальником, рассказали в самом ведомстве.

– Василий Александрович начал службу в ОВД в 2003 году в должности участкового уполномоченного милиции в Центральном округе. Далее 7 лет (с 2008-го по 2015-й) – служил на различных должностях в подразделении миграционной службы, – сообщают коллеги Ренцанова.

С 2016 по 2021 год он проходил службу в полку ДПС. В последнее время служил на должности начальника отдела ГИБДД по городу Тюмени.