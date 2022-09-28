Тюменцы получат консультацию кардиолога без записи. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцы получат консультацию кардиолога без записи. Обследоваться можно завтра, 29 сентября, с 17.00 до 20.00 в торгово-развлекательном центре «Кристалл».

– Все желающие смогут измерить артериальное давление и пульс, узнать уровень холестерина и сахара в крови; определить состав тела, а также пройти мастер-класс по сердечно-легочной реанимации, – сообщили в информационном центре правительства региона.

Здесь же жителей области проконсультирует терапевт, а еще можно вакцинироваться от коронавируса. Предварительная запись не требуется, нужно лишь подойти к стойке администратора ТРЦ.