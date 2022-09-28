Перекрестки в Тюмени украсят вафельной разметкой. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени 22 перекрестка украсят вафельной разметкой. Она появится на улице Республики, Широтной, Пермякова и многих других.

Такое решение приняли после мониторинга городских автодорог. Специалисты выяснили, где чаще всего возникают заторы. Так, на прошлой неделе такая разметка появилась на улице Профсоюзной.

По информации представителей регионального управления Госавтоинспекции, на вафельной разметке запрещена остановка транспортных средств. Нарушение правил дорожного движения грозит штрафом в размере одной тысячи рублей. Водителям, прежде чем выехать на перекресток с вафельной разметкой, необходимо оценить его загруженность и наличие заторных ситуаций.