В Тюмени 28 сентября 2022 года коронавирусом заболели еще 690 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 28 сентября 2022 года увеличилось на 690. Всего с начала пандемии ковид подхватили 237 188 человек.

По состоянию на 28 сентября 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 3 300 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 9,6%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 61 515 человек, или на 3,3% больше в сравнении с 27 сентября 2022 года. Выявлено 40 017 новых случаев. Умерли за сутки 111 человек.