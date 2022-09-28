В Тюмени мошенники обманывают водителей, попавших в ДТП. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени мошенники пытаются нажиться на чужом горе, обманывая водителей, которые ищут записи с видеорегистраторов после ДТП. Об этом стало известно из социальных сетей.

Так, в одной из местных групп мужчина рассказал, что после соответствующего поста ему написали несколько человек, мол, давай деньги – мы тебе скинем видео, где виден момент аварии. Однако после просьбы уточнить, что там на видео, те удаляли аккаунты – на связь больше никто не выходил.

Другой «очевидец» дорожного инцидента запросил у тюменца 512 тысяч рублей, так объяснив свое желание заполучить большую сумму: «У меня корпоративная Сим и 1 мегабайт стоит 8 рублей, без разницы – скачиваешь или заливаешь... У вас видео весит 64 Gb».

Вот совет: никогда не высылайте деньги заранее, пока не зададите наводящие вопросы про ДТП, детали и подробности которого известны только вам. Пытайтесь задать изначально неправильный вопрос, и если получите на него утвердительный ответ, то задумайтесь, с кем вы общаетесь, передают «Аргументы и факты в Западной Сибири».