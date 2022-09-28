Многодетного отца из Тюмени, получившего повестку, отпустили домой. Фото: Скриншот с видео

Многодетного отца из Тюмени, получившего повестку, отпустили домой. Мужчина, который воспитывает детей 16, 13 и 8 лет и полуторагодовалого малыша, рассказал, как все произошло.

– Вечером приехали с повесткой. С утра позвонили, я явился, и меня забрали. Сейчас разобрались, отпускают домой. Жена переживала очень сильно. Вошли в положение, начали разбираться, – сообщил Евгений.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Александр Моор выступил со срочным обращением к тюменцам по поводу частичной мобилизации. Видео появилось в официальном telegram-канале губернатора региона.

По словам Моора, есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России, и не должны были быть мобилизованы. Он сообщил, что в настоящее время проводится работа по исправлению ситуации: власти изменяют алгоритм взаимодействия, усилили призывные комиссии сотрудниками администрации, которые тщательно проверяют все документы.