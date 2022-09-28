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Общество28 сентября 2022 7:31

Многодетного отца из Тюмени, получившего повестку, отпустили домой

Горожанин признался, что жена очень за него переживала
Павел Посевин
Многодетного отца из Тюмени, получившего повестку, отпустили домой.

Многодетного отца из Тюмени, получившего повестку, отпустили домой.

Фото: Скриншот с видео

Многодетного отца из Тюмени, получившего повестку, отпустили домой. Мужчина, который воспитывает детей 16, 13 и 8 лет и полуторагодовалого малыша, рассказал, как все произошло.

– Вечером приехали с повесткой. С утра позвонили, я явился, и меня забрали. Сейчас разобрались, отпускают домой. Жена переживала очень сильно. Вошли в положение, начали разбираться, – сообщил Евгений.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Александр Моор выступил со срочным обращением к тюменцам по поводу частичной мобилизации. Видео появилось в официальном telegram-канале губернатора региона.

По словам Моора, есть случаи, когда повестку получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные президентом России, и не должны были быть мобилизованы. Он сообщил, что в настоящее время проводится работа по исправлению ситуации: власти изменяют алгоритм взаимодействия, усилили призывные комиссии сотрудниками администрации, которые тщательно проверяют все документы.