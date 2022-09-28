Жители Тюмени заметили человека с биноклем, наблюдающим за школой № 89

Жители Тюмени жалуются на человека с биноклем, наблюдающим за школой №89. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Жители Тюмени жалуются на человека с биноклем, наблюдающим за школой № 89. Они выложили в социальные сети соответствующую фотографию.

«Напротив школы 89 кто-то постоянно наблюдает за входом в бинокль. Работники школы не реагируют, охрана говорит, что некомпетентна в таких вопросах», – такое сообщение появилось в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».

Тюменцы стали высказывать предположения, что вообще происходит. Одна из женщин думает, что это родитель следит за своим ребенком: «Мой ребенок ходил в детский сад рядом с домом, я тоже наблюдала в окно, как он одет и не обижают ли его. Один раз обнаружила, что его нет на площадке, хотя группа была на прогулке, оказалось, что он наказан и остался один в группе на стуле. Позвонила заведующей, и его вывели на прогулку».

Некоторые даже встали на защиту загадочного человека с биноклем: «С каких пор запрещено в бинокль с окна смотреть? Хочет и смотрит – никого не должно волновать». Однако есть и те, кто отнесся к сообщению более серьезно: «Смех смехом, но бдительность не помешает»; «Позвонила бы участковому, проверила бы. Сейчас, знаете ли, такое время – ужас что творится».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Александр Моор выразил соболезнования родным погибших в страшной трагедии в ижевской школе. Губернатор отметил, что ему больно и горько читать новости из столицы Удмуртии.

«Это большая трагедия. Стрельба в школе, погибли дети. Выражаю от себя и всех земляков слова соболезнования семьям погибших, терпения вам и сил. Здоровья раненым. Тюменская область скорбит вместе с Удмуртией!» – написал глава региона в социальных сетях.