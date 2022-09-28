В Тюменской области бригадир застрелил рабочего, обвязал тело веревкой и выкинул в болото. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи предъявили обвинение ранее судимому 35-летнему жителю Свердловской области, который убил человека. Тело с признаками насильственной смерти в болоте обнаружил рыбак около месяца назад.

Было возбуждено уголовное дело, допрошены жители Вагайского района. Силовики установили причастность к преступлению рецидивиста из города Нижние Серьги. Его задержали по месту жительства. Он рассказал, что произошло.

В конце июля 2022 года недалеко от деревни Второсалинская во время очистки ЛЭП от кустарников и деревьев поссорились бригадир (обвиняемый) и 45-летний рабочий. Свердловчанин выстрелил в потерпевшего из обреза охотничьего ружья, тот скончался от полученного огнестрельного ранения на месте происшествия.

– Бригадир, желая избавиться от тела, обвязал убитого бельевой веревкой, привязал к нему металлический швеллер (профиль, который используют в качестве опоры в строительстве – Прим. ред.) и сбросил в болото, а затем покинул территорию Тюменской области, – рассказали в Следственном управлении СК по региону. В настоящее время ему предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.