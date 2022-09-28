В Тобольске в подъезде дома неделю живет голубь со сломанным крылом. Фото: Скриншот с видео

В девятом микрорайоне Тобольска в подъезде дома № 33 уже целую неделю живет голубь со сломанным крылом. Об этом рассказывают местные жители в социальных сетях.

«Может, кто-то держит голубей. Заберите, пожалуйста. К себе забрать не могу, дома кот и собака», – написала горожанка Лара Казиева.

Она объяснила подписчикам паблика, что около недели назад увидела из окна, как два мальчика гоняют голубя: «Было видно, что крыло одно опущено, видимо, сломано. Через дня 3–4 дня видела его у нас на 1-м этаже. Сегодня сын пришёл, говорит – голубь в подъезде. Получается, он неделю уже прячется в нашем подъезде».

Эта история дошла до городской администрации. В ведомстве сообщили, что запросили нужную информацию у специалистов Дома природы: «В связи с большим количеством обращений граждан нам потребуется время – не позднее 3 октября обязательно вернемся к Вам с ответом».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени местные жители, проживающие по адресу: ул. Интернациональная, 199, заметили утку, разгуливающую у них под окнами. Горожане обеспокоены: в городе аномальная жара, и птица ищет лужи, чтобы утолить жажду.

– Откуда она тут появилась – неизвестно. У нас через дорогу – деревня Плеханова. Возможно, ее пригнали собаки. Она не летает. Может быть, хозяин ей подрезал крылья, а может, она ранена. Мы ее подкармливаем. Если ее оставить здесь, то она погибнет, – рассказала жительница областной столицы Виктория Лавриненко.